«У нас толстая кожа и горькое мясо»: президент ОАЭ обратился к «врагам»

Объединенные Арабские Эмираты живут в состоянии войны в связи с эскалацией конфликта в ближневосточном регионе, заявил президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он пообещал защитить население страны и ее гостей. Кроме того, глава государства призвал «врагов» не обманываться внешностью Эмиратов. Тем временем один из эмиратских миллиардеров раскритиковал президента США Дональда Трампа за развязанную войну против Ирана.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после начала военной операции США и Израиля против Ирана живут в состоянии войны, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал Sky News Arabia.

«Мы живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей <…> Я обещаю всем, что мы станем сильнее, чем прежде. Без сомнения», — отметил он.

Аль Нахайян выразил надежду, что население и гости страны простят власти Эмиратов , если они «в чем-то не оправдали их ожиданий».

Кроме того, глава государства передал послание «врагам ОАЭ». Аль Нахайян заявил, что Эмираты «привлекательны, прекрасны» и стали «образцом для подражания».

«Не обманывайтесь внешностью ОАЭ. У ОАЭ толстая кожа и горькое мясо — мы не легкая добыча», — добавил он.

Вооруженные силы США и Израиля начали военные действия против Исламской Республики 28 февраля. Иран в ответ атаковал страны Персидского залива, в том числе ОАЭ. С начала эскалации в сторону Эмиратов была запущена 221 иранская баллистическая ракета и свыше 1,3 тысячи беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны ОАЭ.

Обломки БПЛА падали на терминал аэропорта Дубая, повредили фасад небоскреба Бурдж-аль-Араб, стали причиной пожара в отеле Fairmont The Palm на острове Пальма Джумейра и башне 23-Marina.

Тегеран заявляет, что наносит удары по военным базам США , расположенным в Эмиратах и других арабских странах. В результате последней атаки по американской базе Аль-Дафра в ОАЭ потери Соединенных Штатов составили около 200 военнослужащих, утверждает иранская гостелерадиокомпания.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что Тегеран прекратит наносить удары по соседним странам, если они, в свою очередь, не будут нападать на Иран.

«Честно говоря, было страшно»

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к проблемам с авиасообщением. По данным на 2 марта, в Эмиратах из-за закрытия неба застряли около 50 тыс. россиян. Некоторые из них с тех пор уже сумели покинуть страну, но не все.

Так, россиянка Элина Хаирова, когда начались обстрелы, вместе с семьей находилась на лайнере в Дубае. По ее словам, в первые два дня у пассажиров была «необоснованная паника, люди не знали, к кому обращаться».

«Мы слышали [тревожные разговоры], но сами старались сохранять спокойствие <…> Периодически, когда выходили на балкон своей каюты, слышали, как летают истребители и что где-то вдалеке — взрывы, и, честно говоря, было страшно», — рассказала туристка в беседе с ТАСС.

Хаирова обратила внимание, что верхняя палуба была закрыта: отдыхающие не могли выходить с корабля, им не разрешалось купаться. Однако развлечения, еда и неограниченное количество напитков помогали отвлечься, заметила она.

Сейчас девушка находится в Абу-Даби. Людей на улицах столицы Эмиратов «очень мало», подчеркнула Хаирова.

«Обстановка спокойная. Здесь летают самолеты, и мы видим, что это и пассажирские, и грузовые самолеты. В принципе, паники нет», — добавила собеседница агентства.

Туристка планирует вернутся в Россию авиарейсом 9 марта. Однако эскалация на Ближнем Востоке стала причиной ограничений полетов в воздушном пространстве Эмиратов. По информации ТАСС, небо над ОАЭ останется частично закрытым до 15:00 мск 16 марта .

Неудобные вопросы

Тем временем военные действия в ближневосточном регионе вызывают тревогу в бизнес-сообществе. Миллиардер из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур считает, что президент США Дональд Трамп втягивает страны Персидского залива в войну с Ираном.

«Прямой вопрос: кто дал вам полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение? Подумали ли вы о сопутствующем ущербе, прежде чем нажать на курок? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» — написал он в открытом письме к главе Белого дома, опубликованном в социальной сети Х.

Миллиардер обратил внимание, что созданный Трампом «Совета мира» финансируется в том числе средствами, переданными странами Персидского залива.

«Сегодня эти страны имеют право спросить, куда пошли эти деньги. Финансируем ли мы мирные инициативы или войну, которая угрожает нам?» — задался он вопросом.

Аль Хабтур напомнил, что Трамп обещал сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов и не втягиваться в международные конфликты. За первый год пребывания Трампа у власти США нанесли более 658 авиаударов за рубежом, привел статистику бизнесмен.