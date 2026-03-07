«У нас толстая кожа и горькое мясо»: президент ОАЭ обратился к «врагам»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после начала военной операции США и Израиля против Ирана живут в состоянии войны, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал Sky News Arabia.
«Мы живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей <…> Я обещаю всем, что мы станем сильнее, чем прежде. Без сомнения», — отметил он.
Аль Нахайян выразил надежду, что население и гости страны простят власти Эмиратов, если они «в чем-то не оправдали их ожиданий».
Кроме того, глава государства передал послание «врагам ОАЭ». Аль Нахайян заявил, что Эмираты «привлекательны, прекрасны» и стали «образцом для подражания».
«Не обманывайтесь внешностью ОАЭ. У ОАЭ толстая кожа и горькое мясо — мы не легкая добыча», — добавил он.
Вооруженные силы США и Израиля начали военные действия против Исламской Республики 28 февраля. Иран в ответ атаковал страны Персидского залива, в том числе ОАЭ. С начала эскалации в сторону Эмиратов была запущена 221 иранская баллистическая ракета и свыше 1,3 тысячи беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны ОАЭ.
Обломки БПЛА падали на терминал аэропорта Дубая, повредили фасад небоскреба Бурдж-аль-Араб, стали причиной пожара в отеле Fairmont The Palm на острове Пальма Джумейра и башне 23-Marina.
Тегеран заявляет, что наносит удары по военным базам США, расположенным в Эмиратах и других арабских странах. В результате последней атаки по американской базе Аль-Дафра в ОАЭ потери Соединенных Штатов составили около 200 военнослужащих, утверждает иранская гостелерадиокомпания.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что Тегеран прекратит наносить удары по соседним странам, если они, в свою очередь, не будут нападать на Иран.
«Честно говоря, было страшно»
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к проблемам с авиасообщением. По данным на 2 марта, в Эмиратах из-за закрытия неба застряли около 50 тыс. россиян. Некоторые из них с тех пор уже сумели покинуть страну, но не все.
Так, россиянка Элина Хаирова, когда начались обстрелы, вместе с семьей находилась на лайнере в Дубае. По ее словам, в первые два дня у пассажиров была «необоснованная паника, люди не знали, к кому обращаться».
«Мы слышали [тревожные разговоры], но сами старались сохранять спокойствие <…> Периодически, когда выходили на балкон своей каюты, слышали, как летают истребители и что где-то вдалеке — взрывы, и, честно говоря, было страшно», — рассказала туристка в беседе с ТАСС.
Хаирова обратила внимание, что верхняя палуба была закрыта: отдыхающие не могли выходить с корабля, им не разрешалось купаться. Однако развлечения, еда и неограниченное количество напитков помогали отвлечься, заметила она.
Сейчас девушка находится в Абу-Даби. Людей на улицах столицы Эмиратов «очень мало», подчеркнула Хаирова.
«Обстановка спокойная. Здесь летают самолеты, и мы видим, что это и пассажирские, и грузовые самолеты. В принципе, паники нет», — добавила собеседница агентства.
Туристка планирует вернутся в Россию авиарейсом 9 марта. Однако эскалация на Ближнем Востоке стала причиной ограничений полетов в воздушном пространстве Эмиратов. По информации ТАСС, небо над ОАЭ останется частично закрытым до 15:00 мск 16 марта.
Неудобные вопросы
Тем временем военные действия в ближневосточном регионе вызывают тревогу в бизнес-сообществе. Миллиардер из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур считает, что президент США Дональд Трамп втягивает страны Персидского залива в войну с Ираном.
«Прямой вопрос: кто дал вам полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение? Подумали ли вы о сопутствующем ущербе, прежде чем нажать на курок? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» — написал он в открытом письме к главе Белого дома, опубликованном в социальной сети Х.
Миллиардер обратил внимание, что созданный Трампом «Совета мира» финансируется в том числе средствами, переданными странами Персидского залива.
«Сегодня эти страны имеют право спросить, куда пошли эти деньги. Финансируем ли мы мирные инициативы или войну, которая угрожает нам?» — задался он вопросом.
Аль Хабтур напомнил, что Трамп обещал сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов и не втягиваться в международные конфликты. За первый год пребывания Трампа у власти США нанесли более 658 авиаударов за рубежом, привел статистику бизнесмен.