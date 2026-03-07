На 102-м году жизни умерла балерина Нинель Петрова

На 102-м году жизни скончалась советская балерина, народная артистка России и педагог Нинель Петрова. Об этом сообщил в Telegram-канале Мариинский театр.

Его коллектив выразил соболезнования близким, ученикам и поклонникам артистки.

«Ее персонажи были настоящими: они чувствовали, любили, страдали — зрители ощущали это в каждом спектакле», — отметили в театре.

В посте говорится, что коллеги восхищались профессионализмом, интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью Петровой. Для многих она была воплощением красоты и женственности.

Петрова родилась в Ленинграде 15 марта 1924 года. В 1944-м окончила Ленинградское хореографическое училище, где училась у Агриппины Вагановой, считающейся основоположницей теории русского классического балета. После учебы Петрова сразу стала выступать на сцене Кировского (Мариинского) театра и служила там на протяжении 24 лет. Там она стала первой исполнительницей Нины в «Маскараде» Лапутина, Фригии в «Спартаке» Хачатуряна и партии в хореографической миниатюре Якобсона «Вечная весна» на музыку Дебюсси.

Зрителям также полюбились созданные ею образы Марии в «Бахчисарайском фонтане» Асафьева, Жизели в одноименном балете Адана (на фото), ее исполнение номеров «Прелюд» и «Седьмой вальс» в «Шопениане». После окончания танцевальной карьеры артистка преподавала. Многие годы она была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры» и вела занятия в Ленинградской консерватории.

