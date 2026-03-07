Размер шрифта
В РФПИ заявили о масштабном инфляционом ценовом шоке в мире

Глава РФПИ Дмитриев: в мире наблюдается масштабный инфляционный ценовой шок
Roman Naumov/Global Look Press

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что во всем мире на различных секторах экономики, компаниях и потребителях начинает отражаться масштабный инфляционный ценовой шок. Такое мнение он выразил в соцсети X.

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — написал Дмитриев.

К своему посту финансист приложил графики динамики цен на сырьевые товары, которые показывают рост стоимости некоторых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения и морские перевозки.

В конце февраля Дмитриев заявил, что стоимость нефти в скором времени может резко подняться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

4 марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал для «Газеты.Ru», что в апреле доллар подорожает до 81–82 рублей, евро — до 94–95 рублей, а юань — до 11,5 рубля.

Ранее россиянам пообещали рост пенсий выше инфляции в 2027 и 2028 годах.

 
