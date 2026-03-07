Иран извинился за удары по соседям. Трамп в ответ назвал его «лузером» и анонсировал новые атаки

Мужчина на фоне дыма, поднимающегося над складом в Шардже после иранских ударов по Дубаю. ОАЭ, 1 марта 2026 года

Президент Ирана извинился за удары по странам Персидского залива и пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Дональд Трамп в ответ заявил, что Тегеран «впервые за тысячи лет потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока», стал «лузером» — и «останется таковым, пока не сдастся или не рухнет». При этом американский лидер анонсировал новые удары по районам, которые раньше не были целями США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения странам Персидского залива, заявив, что Тегеран прекратит наносить удары по соседям, если они, в свою очередь, не будут нападать на Иран.

«Я лично приношу извинения соседним странам, подвергшимся нападению со стороны Ирана. Мы не собираемся нападать на соседние страны. Как я уже неоднократно говорил, они — наши братья», — заявил Пезешкиан в эфире государственного телевидения.

Он призвал страны Персидского залива не становиться «игрушками в руках империализма» и не нападать на иранскую территорию. Кроме того, он заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции Ирана — это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».

«Иран получит по заслугам»

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп выступил с собственным встречным заявлением в соцсети Truth Social.

Он отметил, что «Иран загнали в угол», а обещание не стрелять по соседям было дано Пезешкианом лишь «благодаря непрекращающимся атакам США и Израиля». По мнению Трампа, Иран «стремился захватить Ближний Восток и править им», однако «впервые за тысячи лет потерпел поражение от соседей».

По словам американского лидера, руководители ближневосточных стран уже выразили ему слова благодарности и признательности.

«Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я сказал: «Не за что!» Иран больше не «агрессор на Ближнем Востоке», теперь он «лузер на Ближнем Востоке» и останется таковым на многие десятилетия, пока не сдастся или, что более вероятно, не рухнет окончательно!» — написал Трамп.

В конце своего обращения он анонсировал новые удары по Ирану .

«Сегодня Иран получит по заслугам! Из-за плохого поведения Ирана под угрозой полного уничтожения и неминуемой гибели находятся районы и группы людей, которые до сих пор не рассматривались в качестве целей. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп.

Днем ранее американский президент в Truth Social потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и заявил, что в противном случае сделки с Тегераном не будет.

Заявление иранской армии

В свою очередь координирующий действия иранской армии и Корпуса стражей исламской революции центральный штаб «Хатам аль-Анбия» опубликовал на страницах агентства Mehr заявление. В нем он сообщил, что Вооруженные силы Ирана «подтверждают уважение интересов и национального суверенитета соседних государств» и «не намерены предпринимать никаких враждебных действий в их отношении».

При этом штаб сообщил, что «в продолжение предыдущих наступательных действий все военные базы и объекты, принадлежащие Соединенным Штатам и сионистскому режиму» на суше, на море и даже в космосе, «будут считаться первоочередными целями для мощных ударов Вооруженных сил Исламской Республики Иран».

В другом сообщении иранских военных говорится, что в результате недавних атак США понесли значительные потери в живой силе. «Двадцать один военнослужащий Пятого флота США, находившийся в этом регионе, погиб, еще несколько человек получили ранения. Около 200 человек были убиты и ранены на американской военной базе в Аль-Дафре», — говорится в публикации.