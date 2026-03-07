Иран извинился за удары по соседям. Трамп в ответ назвал его «лузером» и анонсировал новые атаки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения странам Персидского залива, заявив, что Тегеран прекратит наносить удары по соседям, если они, в свою очередь, не будут нападать на Иран.
«Я лично приношу извинения соседним странам, подвергшимся нападению со стороны Ирана. Мы не собираемся нападать на соседние страны. Как я уже неоднократно говорил, они — наши братья», — заявил Пезешкиан в эфире государственного телевидения.
Он призвал страны Персидского залива не становиться «игрушками в руках империализма» и не нападать на иранскую территорию. Кроме того, он заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции Ирана — это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».
«Иран получит по заслугам»
Вскоре после этого президент США Дональд Трамп выступил с собственным встречным заявлением в соцсети Truth Social.
Он отметил, что «Иран загнали в угол», а обещание не стрелять по соседям было дано Пезешкианом лишь «благодаря непрекращающимся атакам США и Израиля». По мнению Трампа, Иран «стремился захватить Ближний Восток и править им», однако «впервые за тысячи лет потерпел поражение от соседей».
По словам американского лидера, руководители ближневосточных стран уже выразили ему слова благодарности и признательности.
«Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я сказал: «Не за что!» Иран больше не «агрессор на Ближнем Востоке», теперь он «лузер на Ближнем Востоке» и останется таковым на многие десятилетия, пока не сдастся или, что более вероятно, не рухнет окончательно!» — написал Трамп.
В конце своего обращения он анонсировал новые удары по Ирану.
«Сегодня Иран получит по заслугам! Из-за плохого поведения Ирана под угрозой полного уничтожения и неминуемой гибели находятся районы и группы людей, которые до сих пор не рассматривались в качестве целей. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп.
Днем ранее американский президент в Truth Social потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и заявил, что в противном случае сделки с Тегераном не будет.
Заявление иранской армии
В свою очередь координирующий действия иранской армии и Корпуса стражей исламской революции центральный штаб «Хатам аль-Анбия» опубликовал на страницах агентства Mehr заявление. В нем он сообщил, что Вооруженные силы Ирана «подтверждают уважение интересов и национального суверенитета соседних государств» и «не намерены предпринимать никаких враждебных действий в их отношении».
При этом штаб сообщил, что «в продолжение предыдущих наступательных действий все военные базы и объекты, принадлежащие Соединенным Штатам и сионистскому режиму» на суше, на море и даже в космосе, «будут считаться первоочередными целями для мощных ударов Вооруженных сил Исламской Республики Иран».
В другом сообщении иранских военных говорится, что в результате недавних атак США понесли значительные потери в живой силе. «Двадцать один военнослужащий Пятого флота США, находившийся в этом регионе, погиб, еще несколько человек получили ранения. Около 200 человек были убиты и ранены на американской военной базе в Аль-Дафре», — говорится в публикации.