У «Спартака» нашли ментальные проблемы

Почетный глава РФС Колосков нашел у «Спартака» ментальные и физические проблемы
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Советскому спорту» заявил, что у московского «Спартака» есть ментальные и физические проблемы.

По его словам, несмотря на них, у красно-белых есть шансы победить «Акрон» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Они в Сочи в первой игре уже выглядели будто не готовы на 100%. «Спартак» в плохом физическом и ментальном состоянии. Выберутся ли они из этого, увидим в ближайших играх», — заявил Колосков.

5 марта «Динамо» обыграло «Спартак» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Эта игра стала первой в Москве для испанского тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января 2026 года. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

В турнирной таблице национального первенства после 19-го тура московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее женская сборная России благополучно вернулась из ОАЭ после 11-дневных сборов.

 
