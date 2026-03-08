Размер шрифта
В первом с начала войны заявлении президента ОАЭ усмотрели сигнал Ирану

CNN: президент ОАЭ аль Нахайян назвал Иран врагом

Президент ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) Мухаммед бен Заид аль Нахайян выступил с завуалированной угрозой в адрес Ирана, передает CNN.

Телеканал отмечает, что высказывание политика, в котором он называет Иран «врагом», говорит об изменении традиционного подхода ОАЭ к отношениям с Исламской Республикой. В публичном заявлении аль Нахайян «хотел послать сигнал» Тегерану.

В материале говорится, что президент ОАЭ высказался впервые с начала военных действий в регионе. На этом фоне в Дубае была объявлена ракетная опасность, несмотря на слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о прекращении ударов по странам Персидского залива.

После этого аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что главным приоритетом властей остается безопасность людей. Президент ОАЭ призвал не обманываться терпением и сдержанностью страны, которая в конечном итоге «выйдет победительницей из этой войны».

Ранее США потребовали капитуляции от Ирана.

 
