В Иране обвинили Трампа в искажении позиции Тегерана по деэскалации

Глава МИД Арагчи: Иран не так трактовал позицию Ирана по деэскалации
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп неверно трактовал позицию Тегерана по деэскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в социальной сети Х.

«Готовность президента [Ирана Масуда] Пезешкиана к деэскалации в нашем регионе <...> была практически мгновенно подорвана неверной интерпретацией президентом Трампом наших возможностей, решимости и намерений», — написал глава ведомства.

Арагчи напомнил, что Пезешкиан допускал готовность Ирана к деэскалации при условии, если воздушное пространство, территория и воды соседей Ирана не будут использованы для нападения на республику. По словам министра, Трамп неверной трактовкой подорвал решимость Тегерана.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В частности, по словам представителя Кремля, глава государства пообещал арабским лидерам передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре в их странах.

Ранее Иран пообещал США эскалацию конфликта, если они к ней стремятся.

 
