Турецкую певицу заподозрили в оскорблении Эрдогана на концерте

В Турции начали расследование против певицы Йенер из-за оскорблений Эрдогана
Depo/Global Look Press

Генпрокуратура турецкой провинции Мугла начала в субботу расследование в отношении популярной певицы Ханде Йенер по подозрению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на концерте. Об этом сообщает телеканал Ahaber.

По информации Ahaber, Йенер подозревается в попытке нарушить конституционный строй, в оскорблении президента, а также «за кричалки на концерте и другие высказывания».

Основанием для разбирательства послужили обращения граждан. Внимание привлек эпизод в городе Мугла, где певица повторила за зрителями лозунг, используемый оппозиционными кругами: «Кто не прыгает, тот поддерживает Тайипа». Кроме того, следствие изучает ряд высказываний, прозвучавших со сцены на концерте в Стамбуле.

Певицу вызвали на допрос в качестве подозреваемой.

В ноябре прошлого года прокуратура Стамбула потребовала запрета основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии.

Незадолго до этого сообщалось, что генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении бывшего мэра города, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу и потребовала для него до 2 352 лет тюрьмы.

Ранее Эрдоган назвал политику России примером для роста населения.

 
