Армия

В Израиле заявили о начале следующего этапа операции в Иране

ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в Иране
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к следующему этапу операции «Рык льва» против Ирана. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин в ходе брифинга, сообщается на сайте армии.

«Мы (Израиль — «Газета.Ru») перешли к следующему этапу операции, расширяя атаки на ключевые производственные объекты режима [в Иране]», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Дефрин добавил, что разведывательное управление Израиля «в последние месяцы» следило за работой Ирана по восстановлению производственной инфраструктуры и увеличению числа ракет.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у его страны есть сюрпризы, чтобы «пошатнуть режим» в Иране. Глава кабмина заверил, что война против Тегерана будет продолжаться без перерыва и компромиссов. В обращении к членам иранского Корпуса стражей исламской революции лидер отметил, что если они сложат оружие, то не пострадают.

Ранее в Израиле оценили вероятность вступления Азербайджана в войну с Ираном.

 
