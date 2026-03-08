Размер шрифта
В Иране заявили об искусственном занижении потерь США в ходе войны

Совбез Ирана: США искусственно занижают свои потери в войне
Lee Jin-man/AP

Соединенные Штаты Америки искусственно занижают свои потери, полученные в ходе войны против Ирана. Об этом заявил секретарь Совета по национальной безопасности республики Али Лариджани в эфире гостелерадиокомпании IRIB.

По его словам, США заявляют о потере «пяти-шести военных» в ходе боевых действий. При этом позже это число увеличится под «предлогом аварий», уточнил секретарь.

Также Лариджани обвинил США в стремлении посеять хаос в Иране, чтобы впоследствии разделить республику на части. Чиновник отметил, что для реализации своего плана Вашингтон сперва разрушил административную и правительственную структуры страны.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. По его словам, ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на Вашингтоне. Арагчи подчеркнул, что Иран занимается «осуществлением своего права на самооборону».

Ранее в Иране высказались о мире на Ближнем Востоке.

 
