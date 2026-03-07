Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Президент Финляндии увидел в войне против Ирана выгоду для переговоров по Украине

Стубб нашел в войне против Ирана выгоду для переговоров по Украине
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Смещение внимания общественности на Иран может помочь при урегулировании конфликта на Украине, считает финский президент Александр Стубб. Его цитирует Bloomberg.

По мнению лидера Финляндии, это может дать переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания. Кроме того, из-за боевых действий в районе Персидского залива Москва и Тегеран не могут сотрудничать в военной сфере.

Стубб отметил, что, если бы Киев получил такой же уровень поддержки системами ПВО (противовоздушной обороны), как регион Персиодского залива за первые семь день обострения на Ближнем Востоке, военные действия на Украине закончились бы раньше.

До этого стало известно, что США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. По информации Politico, Пентагону нужны технологии для противодействия БПЛА. Американские военные с этой целью уже посетили Украину, однако сделка пока не заключена.

Сейчас ведутся переговоры о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», выяснила The Financial Times. Таким образом президент Владимир Зеленский получает «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США, утверждают СМИ.

Ранее были названы сроки следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!