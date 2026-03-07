Президент Финляндии увидел в войне против Ирана выгоду для переговоров по Украине

Стубб нашел в войне против Ирана выгоду для переговоров по Украине

Смещение внимания общественности на Иран может помочь при урегулировании конфликта на Украине, считает финский президент Александр Стубб. Его цитирует Bloomberg.

По мнению лидера Финляндии, это может дать переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания. Кроме того, из-за боевых действий в районе Персидского залива Москва и Тегеран не могут сотрудничать в военной сфере.

Стубб отметил, что, если бы Киев получил такой же уровень поддержки системами ПВО (противовоздушной обороны), как регион Персиодского залива за первые семь день обострения на Ближнем Востоке, военные действия на Украине закончились бы раньше.

До этого стало известно, что США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. По информации Politico, Пентагону нужны технологии для противодействия БПЛА. Американские военные с этой целью уже посетили Украину, однако сделка пока не заключена.

Сейчас ведутся переговоры о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», выяснила The Financial Times. Таким образом президент Владимир Зеленский получает «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США, утверждают СМИ.

Ранее были названы сроки следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине.