Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Бастрыкин оценил ущерб Донбассу из-за Украины

Бастрыкин: Украина нанесла Донбассу ущерб в 580 миллиардов рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ущерб Донбассу от действий Украины составляет 580 млрд руб.

Глава СК сообщил, что ведомство организовало работу по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причиненного региону ущерба.

В феврале глава европейской дипломатии Кая Каллас, по данным СМИ, направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас. В Совфеде заявили, что после таких требований «над ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с Путиным в настоящее время «практически невозможно».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный Мариуполь.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!