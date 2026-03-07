Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ущерб Донбассу от действий Украины составляет 580 млрд руб.

Глава СК сообщил, что ведомство организовало работу по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причиненного региону ущерба.

В феврале глава европейской дипломатии Кая Каллас, по данным СМИ, направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас. В Совфеде заявили, что после таких требований «над ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с Путиным в настоящее время «практически невозможно».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный Мариуполь.