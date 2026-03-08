Иранский БПЛА атаковал военную базу США в Ираке

Иранский БПЛА попытался атаковать военную базу США у аэропорта города Эрбиль в Ираке . Видео публикует Shafaq News.

Как уточняется в посте, беспилотник перехватили силы ПВО (противовоздушной обороны).

До этого иранские вооруженные силы вновь ударили по странам Персидского залива. Атака произошла спустя восемь часов после обещания президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не нападать на соседние государства.

По мнению Associated Press, это показывает ограниченность его полномочий: они не распространяются на Корпус стражей исламской революции, контролирующий баллистические ракеты. КСИР подчинялся аятолле Али Хаменеи, не выжившему при израильских авиаударах, «и теперь, похоже, выбирает цели самостоятельно». В результате атаки в Дубае загорелся небоскреб 23-Marina. Падение обломков БПЛА привело к тому, что один человек получил несовместимые с жизнью травмы. О перехвате иранских ракет и дронов сообщили также Катар и Бахрейн.

Ранее в Иране заявили об искусственном занижении потерь США в ходе войны.