Женщины в России перестали делить еду на «мужскую» и «женскую»

Все больше женщин перестают воспринимать еду как источник тревоги за фигуру и отказываются от строгих гастрономических ограничений, которые долгое время считались «обязательной частью» женского образа. Это показало исследование сети стритфуд-кафе «Безумно», проведенное в преддверии 8 Марта.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, более 80% женщин не считают, что определенные блюда можно разделять на «мужские» и «женские». Россиянки чаще выбирают еду исходя из вкуса и настроения, а не из-за страха нарушить диету или выглядеть «неправильно» в глазах окружающих.

Социологи отмечают, что на протяжении десятилетий в массовой культуре существовал устойчивый стереотип: женщины должны выбирать «легкую» еду — салаты, йогурты и низкокалорийные блюда, в то время как более сытная и калорийная еда считалась «мужской». Однако результаты опроса показывают, что эти установки постепенно теряют силу. Для большинства респонденток уличная еда, фастфуд или плотные блюда перестали быть чем-то, что нужно оправдывать.

Интересно, что в 15,5% пар именно женщины едят подобные блюда чаще партнера, а еще 43,2% признаются, что не отказываются поддержать идею «съесть что-нибудь не по диете», даже если изначально придерживаются более строгого рациона. По словам участников исследования, подобные решения все чаще воспринимаются не как «срыв», а как нормальная часть повседневной жизни.

По словам сооснователя сети «Безумно» Евгения Головина, перемены связаны с более широкими культурными изменениями.

«Сегодня женщины все меньше хотят жить в режиме постоянных ограничений. Мы видим, что многие приходят в наши заведения не потому, что решили нарушить диету, а потому что просто выбирают еду, которая им нравится. При этом они могут адаптировать блюда под себя — убрать соус, добавить больше овощей или выбрать более легкий вариант», — отмечает он.

Еще один показатель изменения отношения к еде — то, как женщины воспринимают сами места питания. Если раньше неформальные места ассоциировались скорее с быстрым перекусом, то сегодня они все чаще становятся пространством для общения и встреч. 60% респонденток заявили, что не видят ничего необычного в свидании в заведении уличной еды, а еще 14,2% считают такой формат вполне приемлемым, если он происходит спонтанно.

Интересно, что наиболее спокойно к выбору «неидеальной» еды относятся две группы: незамужние женщины (31,6%) и женщины, состоящие в браке более 15 лет (23,9%). По мнению исследователей, это может говорить о том, что с возрастом и жизненным опытом давление стереотипов, связанных с внешностью и питанием, постепенно ослабевает.

Таким образом, результаты опроса показывают: современная гастрономическая культура всё меньше строится вокруг диетических ограничений и гендерных ожиданий. Все больше женщин воспринимают еду как источник удовольствия и общения, а не как постоянный повод для контроля и самокритики.

