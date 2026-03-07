Бузова в жюри и победа россиянки: как прошел финал «Мисс БРИКС»

В Казани состоялся финал международного конкурса красоты MISS BRICS 2026. Конкурс проходил впервые — в этом году участницами стали более 50 девушек из 17 стран. Победительниц выбирали сразу в трех номинациях: «Мисс», «Миссис» и «Мини-мисс». В состав жюри вошли стилист Влад Лисовец, модель Виктория Лопырева, артисты Ольга Серябкина и Марк Тишман и другие.

«Мисс БРИКС» стала конкурсантка из России Валентина Алексеева. Второе место заняла представительница Боливии Иммакулате Вахера, третье место и приз зрительских симпатий забрала белоруска Алия Короткая.

В категории «Миссис БРИКС» победу одержала участница из ЮАР Миллисент Мпхолоди Тлоу. На втором месте — представительница Казахстана Ольга Мигунова, которая также завоевала приз зрительских симпатий, на третьем — конкурсантка из России Александра Хватова.

Среди самых юных участниц первой стала Думалаог Саффира Кара Гилле из Китая. Второе место заняла представительница Белоруссии Изабелла Новикова, третье — участница из ОАЭ Лия Бегларян.

Так как конкурс проходил в период месяца Рамадан, организаторы решили отказаться от дефиле в купальниках. Вместо этого девушки прошли по сцене в спортивных костюмах, а также продемонстрировали национальные наряды. Жюри оценивало не только внешность, но и поведение участниц вне сцены. Все этапы MISS BRICS 2026, который стартовал 2 марта, проходили в закрытом формате. Зрителям показали только финал. Как он прошел — в галерее «Газеты.Ru».