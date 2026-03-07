В Иране заявили об ответном ударе по НПЗ в Израиле

Военные Ирана нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в израильском городе Хайфа. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

«В ответ на обстрел Тегеранского нефтеперерабатывающего завода, Хайфский нефтеперерабатывающий завод был поражен ракетами «Хайбер-Шакан», — говорится в сообщении.

До этого агентство Fars сообщило, что американские и израильские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтехранилищу на юге Тегерана. Последствия атаки не уточнялись.

2 марта беспилотник Ирана атаковал НПЗ компании Aramco в Саудовской Аравии. В целях безопасности его работу временно приостановили.

В этот же день агентство Tasnim сообщило, что атака на завод была осуществлена Израилем в рамках операции под ложным флагом. При этом, по словам источника, объекты саудовской компании не входили в число целей Тегерана.

Ранее в США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана».