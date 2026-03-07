Размер шрифта
В Иране обвинили США в атаке на завод по опреснению воды

Глава МИД Арагчи: США ударили по заводу по опреснению воды на юге Ирана
Reuters

Военные Соединенных Штатов Америки атаковали завод по опреснению воды на юге Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в социальной сети X.

«США совершили вопиющее и отчаянное преступление, напав на завод по опреснению пресной воды на острове Кешм. Это повлияло на водоснабжение 30 деревень», — написал глава ведомства.

Арагчи добавил, что удары по инфраструктуре республики являются «опасным шагом с серьезными последствиями». По его словам, подобный прецедент создали США, а не Иран.

Днем 7 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес ударил по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. По данным КСИР, военные успешно поразили назначенные цели, среди которых — центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения и управления огнем, а также центр контроля воздушных операций.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пообещал США эскалацию конфликта, если они к ней стремятся.

 
