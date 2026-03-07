В Иране обвинили США в атаке на завод по опреснению воды

Военные Соединенных Штатов Америки атаковали завод по опреснению воды на юге Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в социальной сети X.
«США совершили вопиющее и отчаянное преступление, напав на завод по опреснению пресной воды на острове Кешм. Это повлияло на водоснабжение 30 деревень», — написал глава ведомства.
Арагчи добавил, что удары по инфраструктуре республики являются «опасным шагом с серьезными последствиями». По его словам, подобный прецедент создали США, а не Иран.
Днем 7 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес ударил по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. По данным КСИР, военные успешно поразили назначенные цели, среди которых — центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения и управления огнем, а также центр контроля воздушных операций.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Ранее Иран пообещал США эскалацию конфликта, если они к ней стремятся.