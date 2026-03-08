Иран обратился с требованием к Азербайджану

Иранские войска потребовали от Азербайджана вывести военнослужащих Израиля со своей территории. Об этом заявил представитель центрального штаба армии Ирана «Хатам аль-Анбия», передает агентство Tasnim.

«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории», — говорится в заявлении.

Представитель штаба отметил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности народов Азербайджана и Ирана. По его словам, республика всеми силами старалась не наносить ущерб дружественным, соседним и мусульманским странам.

5 марта беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

Ранее в Израиле оценили вероятность вступления Азербайджана в войну с Ираном.