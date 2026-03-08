Отслоившийся гель-лак — ворота для инфекций, предупредил врач

Одно из распространенных опасений — гель-лак «портит» ногти, лишая их «дыхания». Однако это убеждение неверно: питание ногтя обеспечивается капиллярами, расположенными под кутикулой и в ногтевом ложе, а поверхность ногтя состоит из мертвых клеток и не нуждается в «дыхании». Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Кузнецов.

Расслоение и истончение ногтей чаще всего возникают из-за неправильного домашнего снятия покрытия, когда вместе с гелем отрывается верхний слой ногтя.

«При постоянном использовании гель-лаков поверхность ногтевой пластины постепенно истончается. Поэтому их длительное использование повышает риск отслаивания материала, смещения центра тяжести на ногтевую пластину и, как следствие, — возникновения микротравм. Отслоившийся гель-лак также становится «воротами» для инфекций: именно после снятия покрытого слоя многие сталкиваются с развитием бактериальной или грибковой инфекции», — объяснил он.

Оптимальный срок носки — 2-3 недели и перерывы в 1-2 недели после нескольких циклов покрытия, особенно если есть ощущение, что ногтевая пластина истончилась. При этом критически важно выбирать квалифицированного мастера, использующего качественные материалы и соблюдающего правила дезинфекции и стерилизации в своей работе.

«Отдельно стоит сказать об ультрафиолетовом излучении, источником которого является лампа для сушки гель-лака. Чаще всего эти устройства испускают ультрафиолетовые лучи A-спектра — их воздействие является фактором риска развития онкологических заболеваний, например, меланомы. Исследования показывают, что риск при редком использовании невысок, но при регулярном маникюре, который делается годами 1-2 раза в месяц без защиты кожи рук, теоретически может увеличиваться: есть опубликованные случаи развития меланомы на тыльной поверхности кистей у женщин, которые на протяжении длительного периода делали покрытие гель-лаком без использования солнцезащитного средства. Чтобы снизить риски, рекомендуется за 10-15 минут до процедуры наносить крем с SPF 30-50 или использовать специальные перчатки с открытыми кончиками», — посоветовал эксперт.

Делая маникюр самостоятельно, можно непреднамеренно навредить своим ногтям и области вокруг них. Самые такие частые ошибки — отковыривание гель-лака, чрезмерная полировка ногтевой пластины и агрессивное спиливание ее верхнего слоя, неправильная обработка кутикулы. В результате этих действий может произойти воспаление околоногтевого валика, ноготь становится тонким, ломким, а также может развиться онихолизис — отслойка ногтя от его ложа.

«Особенно опасно небрежное отношение к кутикуле. Многие считают ее бесполезной, но на самом деле это защитный барьер, предохраняющий ногтевой корень от внешнего воздействия. Травмирование или агрессивное обрезание кутикулы открывает ворота для инфекций, что может привести к воспалению — паранихии», — подчеркнул врач.

Ранее россиянам объяснили, как выявить некомпетентного мастера по маникюру.