Skoda зарегистрировала товарный знак в России

Чешский концерн Skoda Auto зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в октябре прошлого года. В качестве заявителя указана компания «Шкода Ауто».

Под товарным знаком компания сможет продавать в России транспортные средства всех видов: автомобили, трамваи, автобусы, троллейбусы, вагоны метро, поезда, локомотивы, пассажирские вагоны, а также комплектующие для них.

В 2022 году концерн Skoda Auto объявил о приостановке деятельности в России.

В декабре прошлого года Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака — Alphard, Celica, Carina, а также Vellfire.

Mazda первой из покинувших Россию автокомпаний вернулась в страну с официальными продажами: российское подразделение, принадлежащее японской Mazda, вывело на российский рынок два кроссовера. Купить новый автомобиль компании можно не только в автосалоне, но и в режиме онлайн. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Mitsubishi зарегистрировал в России права на бренд кроссовера ASX до 2035 года.