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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии начала марта. Военная операция на Украине, разрушительное землетрясение в Турции, протесты в Грузии против «закона об иноагентах» и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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