Названы семь способов распознать автомобиль после такси

Многие автомобили на вторичном российском рынке были в употреблении такси. О способах распознать их «Российской газете» рассказали эксперты автомобильного маркетплейса Fresh.

По их словам, при покупке подержанного авто в первую очередь стоит обратить внимание на следы долгого нахождения водителя за рулем — например, на изношенный ремень безопасности, затертый до проплешин руль, стесанные накладки на педалях. Также большие пробеги выдает состояние боковых валиков сидений.

Также эксперты посоветовали оценить состояние пассажирского места — заднее правое сиденье. На обычном авто оно никогда не будет продавленным. Кроме того, надо обратить внимание на состояние порогов, особенно проем задней правой двери, которую чаще всего открывают пассажиры. Распознать бывшее такси можно, посмотрев на ручки дверей. Если они затерты и расцарапаны, то это может указывать на то, что машина была в употреблении такси. Также водители такси, как правило, не хотят тратиться на химчистку, поэтому ездят с грязным потолком.

На бывшее такси указывает и состояние передней панели. Например, на ней могут быть следы установки телефонов. Также у такси обычно страдает качество кузова. На нем можно найти много повреждений в результате аварий.

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