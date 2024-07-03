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В Совфеде назвали Хиллари Клинтон наибольшей угрозой для всего мира

Сенатор Пушков назвал Хиллари Клинтон наибольшей угрозой для США и всего мира

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон является наибольшей угрозой для Соединенных Штатов и всего мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Его она называет самой большой угрозой для США и всего мира. На деле такой угрозой была она сама», — подчеркнул он.

Пушков отметил, что именно Клинтон «была автором» ракетно-бомбовой войны и уничтожения Ливии, призывала к ликвидации основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа и была соавтором лишения жизни Муаммара Каддафи.

У Клинтон, как подчеркнул сенатор, «руки по локоть в крови», в отличие от Трампа, который не начал ни одной войны.

До этого Клинтон в разговоре с российскими пранкерами согласилась на сговор с «Порошенко», чтобы помешать бывшему американскому президенту.

Ранее советник экс-президента США Клинтона рассказал о шансах Байдена победить на выборах.

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