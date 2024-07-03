Самогонщик, каратист и «плохой русский». 10 лучших ролей Алексея Серебрякова

Народный артист России Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве. Его мать был врачом, а отец — авиаинженером. В детстве Серебряков занимался игрой на баяне. Свои первые роли он сыграл в картинах «Отец и сын» (1979) и «Вечный зов» (1973-1983).

Не поступив в театральный институт имени Бориса Щукина, в 1981-м Серебряков устроился актером в Сызранский драмтеатр имени Алексея Толстого. В 1986 году он окончил мастерскую Олега Табакова в ГИТИСе и несколько лет проработал в «Табакерке». С сентября 2009 года является актером «Ленкома».

В 2000 году Серебряков сыграл криминального авторитета по кличке «Адвокат» в «Бандитском Петербурге», а в 2004-м — комбата Василия Твердохлебова в сериале «Штрафбат». Затем актер снялся в картинах «Груз 200», «Левиафан», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Ван Гоги» и многих других — в его фильмографии более 170 проектов.

В 1990-х Серебряков женился на хореографе Марии, у которой была дочь Дарья от первого брака. Позднее супруги усыновили двух мальчиков из разных детских домов — Даниила, которому было два года, и трехлетнего Степана. Почти десять лет актер прожил в Канаде и вернулся в Россию в 2021-м. Он объяснил, что не эмигрировал, а уезжал из-за учебы младших детей.

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