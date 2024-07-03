Самогонщик, каратист и «плохой русский». 10 лучших ролей Алексея Серебрякова
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Актер Алексей Серебряков
Последний побег (1980)
Одной из первых главных ролей Серебрякова стал 14-летний воспитанник интерната для трудных подростков Виктор Чернов в фильме «Последний побег» Леонида Менакера. Главный герой ленты — сотрудник спецшколы, ветеран войны Алексей Иванович Кустов (Михаил Ульянов). Когда за Виктором не приехали родители, учитель вызывается отвезти его домой — но обиженный на мать парень сбегает, и Кустов отправляется на его поиски.
«Фанат» (1989)
Персонаж Серебрякова в фильме Владимира Феоктистова «Фанат» — звезда карате Егор Ларин по прозвищу Малыш, который попадает в плохую компанию, участвует в ограблении, чудом избегает тюрьмы и уходит в армию. На гражданку Малыш возвращается совсем другим — его основными занятиями становятся рэкет и подпольные бои без правил. Несмотря на то, что до съемок Серебряков не занимался восточными единоборствами, он не пользовался услугами дублера. В продолжении «Фаната» актер не стал сниматься, посчитав сценарий примитивным.
«Штрафбат» (2004)
Драматический военный сериал «Штрафбат» режиссера Николая Досталя был снят по одноименному роману Эдуарда Володарского — при создании сюжета автор использовал воспоминания солдат штрафных подразделений. Серебряков сыграл в сериале командира штрафного батальона Василия Степановича Твердохлебова — его назначили на эту должность для «искупления вины» после попадания в немецкий плен. Под руководство Твердохлебова попадает вор в законе Глымов (Юрий Степанов), а также политзаключенные ГУЛАГа Родянский (Михаил Еремеев) и Баукин (Андрей Смоляков).
На фото: Андрей Смоляков и Алексей Серебряков в сериале «Штрафбат»
«Груз 200» (2007)
Мрачная драма о последствиях афганской войны «Груз 200» — вторая работа Алексея Балабанова с Серебряковым во второстепенной роли. В «Жмурках» актер сыграл химика-наркодилера Доктора, а в «Грузе-200» — самогонщика и хозяина хутора Алексея Белова, который мечтает построить Город Солнца и задает вопросы о боге и душе. «Мой персонаж говорит: «Скоро все изменится» — и тут же получает пулю в затылок. Так и живем», — сказал Серебряков в интервью Кинопоиску в 2022 году.
«Левиафан» (2014)
Еще один громкий социальный фильм с Серебряковым — «Левиафан» Андрея Звягинцева. В центре сюжета — автослесарь Николай Сергеев (Серебряков), который живет в северном морском городке со второй женой Лилей (Елена Лядова) и сыном от первого брака. Нечистый на руку мэр (Роман Мадянов) пытается забрать его дом и землю. На помощь Сергееву приходит армейский друг — столичный адвокат Дмитрий (Владимир Вдовиченков), чей визит только усложняет его жизнь. В 2015 году «Левиафан» стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, он был номинирован на «Оскар» в такой же категории. В 2019-м американский кинокритик Тодд МакКарти включил «Левиафана» в список лучших картин десятилетия.
На фото: Алексей Серебряков и Елена Лядова в сцене из фильма «Левиафан»
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (2017)
В циничном и трогательном роуд-муви Александра Ханта Серебряков сыграл Леху Штыря — уголовника и калеку, чей сын Витька Чеснок (Евгений Ткачук) воспитывался в детдоме. Узнав о существовании отца, оказавшегося парализованным, Чеснок планирует заполучить его жилплощадь в наследство — и везет родителя в дом инвалидов. В дороге молчаливый Штырь переносит эпилептический припадок — и начинает говорить…
«Ван Гоги» (2018)
Драма «Ван Гоги» — первая за 20 лет режиссерская работа сценариста «Ассы» Сергея Ливнева. Лента рассказывает об отце (Даниэль Ольбрыхский) и сыне (Серебряков), которые долгие годы жили на разных концах света. После того, как у отца обнаружилась смертельная болезнь, они пытаются наладить отношения друг с другом. Картина получила множество наград, включая четыре премии «Ника» (Серебряков победил в номинации «Лучшая мужская роль»).
На фото: Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков в фильме «Ван Гоги»
«Никто» (2021)
В фильме российского режиссера и клипмейкера Ильи Найшуллера «Никто» главные роли сыграли Боб Оденкерк и Серебряков. По сюжету персонаж Оденкерка, хороший муж и отец, неумышленно переходит дорогу преступному авторитету и держателю «общака» русской мафии Юлиану Кузнецову (Серебряков) — и вскоре сам берется за оружие. Сценарий к ленте написал соавтор «Джона Уика» Дерек Кольстад.
«Ваша честь» (2021)
В российской адаптации популярного израильского сериала «Судья» Серебряков сыграл криминального авторитета Андрея Разина. Его сына сбил несовершеннолетний наследник местного судьи Михаила Романова (Олег Меньшиков), взявший машину без спроса, — и судье приходится выбирать между профессиональной честью и желанием спасти жизнь своего ребенка.
«Иваново счастье» (2021)
Альманах «Иваново счастье» режиссера Ивана Соснина представляет собой сборник короткометражек о семейных отношениях. Новелла «Интервью» с Серебряковым стала лауреатом премий «Кинотавр» и «Золотой орел».
По сюжету мать (Юлия Ауг) и дочь Соня (Марина Васильева) обнаруживают в старом шкафу пожелтевшую книгу, написанную родителями девушки. Находка вдохновляет Соню отправиться на поиски отца, чтобы взять у него интервью — якобы для выпускного диплома журфака.
Народный артист России Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве. Его мать был врачом, а отец — авиаинженером. В детстве Серебряков занимался игрой на баяне. Свои первые роли он сыграл в картинах «Отец и сын» (1979) и «Вечный зов» (1973-1983).
Не поступив в театральный институт имени Бориса Щукина, в 1981-м Серебряков устроился актером в Сызранский драмтеатр имени Алексея Толстого. В 1986 году он окончил мастерскую Олега Табакова в ГИТИСе и несколько лет проработал в «Табакерке». С сентября 2009 года является актером «Ленкома».
В 2000 году Серебряков сыграл криминального авторитета по кличке «Адвокат» в «Бандитском Петербурге», а в 2004-м — комбата Василия Твердохлебова в сериале «Штрафбат». Затем актер снялся в картинах «Груз 200», «Левиафан», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Ван Гоги» и многих других — в его фильмографии более 170 проектов.
В 1990-х Серебряков женился на хореографе Марии, у которой была дочь Дарья от первого брака. Позднее супруги усыновили двух мальчиков из разных детских домов — Даниила, которому было два года, и трехлетнего Степана. Почти десять лет актер прожил в Канаде и вернулся в Россию в 2021-м. Он объяснил, что не эмигрировал, а уезжал из-за учебы младших детей.
К юбилею Алексея Серебрякова «Газета.Ru» рассказывает о 10 его лучших ролях.