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Песков рассказал, как часто Путин получает доклады от военных

Песков: Путин круглосуточно получает доклады военных после атаки на Новороссийск

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Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин круглосуточно получает доклады от военных после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

«По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, доложено ли президенту об атаке безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на порт Новороссийска.

В ночь на 3 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили в Черном море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

В результате, сообщил глава города Андрей Кравченко, повреждения получили одна квартира и два помещения, задействованные под нужды коммерческих организаций. По его словам, специалисты осмотрели набережную и Цемесскую бухту и не обнаружили ничего, что могло бы угрожать жизни или здоровью горожан.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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