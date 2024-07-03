Песков рассказал, как часто Путин получает доклады от военных

Президент РФ Владимир Путин круглосуточно получает доклады от военных после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

«По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО. Поэтому так ставить вопрос даже неуместно», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, доложено ли президенту об атаке безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на порт Новороссийска.

В ночь на 3 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили в Черном море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

В результате, сообщил глава города Андрей Кравченко, повреждения получили одна квартира и два помещения, задействованные под нужды коммерческих организаций. По его словам, специалисты осмотрели набережную и Цемесскую бухту и не обнаружили ничего, что могло бы угрожать жизни или здоровью горожан.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.