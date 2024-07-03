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Решетова обратилась в полицию после скандала с Алсу

Модель Решетова подала заявление в полицию на психолога Степанову после скандала с Алсу

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alsou_a/volkonskaya.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Анастасия Решетова подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову после скандала с певицей Алсу. Об этом сообщает Super со ссылкой на представителей модели.

Решетова обратилась в полицию из-за поста, в котором Степанова обвиняет модель в занятиях эскортом и проституцией и говорит о ее отношениях с мужем Алсу Яном Абрамовым.

«Опубликованные Степановой В.Ю. сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство», — говорит Решетова в заявлении.

Представители модели уточнили, что скандалить в личном пространстве она не станет и все вопросы будет решать в суде.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее жена Мартиросяна поддержала Алсу после развода.

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