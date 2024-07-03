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В Дагестане запретили носить никаб

Муфтият Дагестана после вынесенной фетвы временно запретил носить никаб

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Максим Богодвид/РИА Новости

Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв (фетва — в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием. — «Газета.Ru») объявил о запрете ношения никабов (мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо, кроме узкой щели для глаз) на временной основе. Об этом заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в Telegram-канале.

«Муфтий объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал он.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что закон о запрете в России никабов примут при поддержке во всех регионах. Он отмечал, что Россия является многонациональной страной, поэтому решение должно быть принято с учетом мнения тех, в отношении кого будет приниматься такой закон.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне не смогут носить балаклавы в мороз.

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