В Челябинске обрушились перекрытия футбольного манежа

В Челябинске разбираются в обстоятельствах разрушения футбольного манежа. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на стройке, которая находится на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев. По данным источника, на месте рухнули перекрытия. Во время происшествия никто не пострадал.

«На месте находятся службы, вблизи стройки дежурит скорая помощь», – сообщается в публикации.

На данный момент ведется демонтаж поврежденных балок, помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

Представители подрядчика заявили, что произошедшее не повлияет на сроки строительства. Они уточнили, что информация о причинах инцидента появится в течение недели.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, на перекрытия рухнул кран. В момент инцидента внутри кабины сидел рабочий, но ему удалось спастись.

По данным источника, комплекс планировалось открыть в 2025 году.

Ранее люлька с рабочими рухнула в воду во время ремонта моста в Нижнем Новгороде.