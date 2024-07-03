Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков прокомментировал слухи о производстве Китаем дронов Shahed для РФ

Песков: Кремль не реагирует на слухи о выпуске Китаем дронов Shahed для России

close
100%
Ebrahim Noroozi/AP

В Кремле предпочитают игнорировать различные слухи, включая те, согласно которым Китай якобы производит беспилотники Shahed для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

О том, что КНР разрабатывает и готовит к отправке в Россию беспилотник, идентичный по характеристикам иранским Shahed, 2 июля написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников Евросоюза.

По их словам, еще в 2023 году российские и китайские компании якобы провели переговоры о массовом выпуске дронов Shahed, а в 2024-м начали разрабатывать и тестировать версию, которую будут поставлять в РФ.

В свою очередь пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что КНР тщательно контролирует экспорт продукции двойного назначения и не поставляет оружие ни РФ, ни Украине.

1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на КНР. Кроме того он высказался о проводимой Китаем внешней политике.

По словам генсека, Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, поддерживая Москву в производстве дронов и ракет. Столтенберг подчеркнул, что, если Пекин не изменит курс, то Запад «должен заставить его заплатить».

Ранее Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами