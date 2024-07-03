Совладелец «Олимпситистроя», обвиняемый в даче взяток, получил взыскание

Совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, получил взыскание на 1 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении.

В документах говорится, что Фомина арестовали 25 апреля. 27 апреля ему было вынесено постановление о взыскании тысячи рублей.

По данным следствия, совладелец «Олимпситистроя» оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить работы и услуги, а также товары, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.

До этого Тимур Иванов заявил в зале суда, что больше не является заместителем министра обороны РФ.

Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину.

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