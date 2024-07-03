В офисе Зеленского ответили на вопрос о компромиссе с РФ

Украина не готова идти на компромисс с Россией и уступать Москве территории. Об этом в ходе визита в Вашингтон в преддверии саммита НАТО заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, передает Reuters.

Как отмечает агентство, чиновник заявил, что Киев выслушает любые советы о том, как достичь «справедливого мира».

«Но мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», — подчеркнул он.

До этого экс-сотрудник ЦРУ Майкл ДиМино заявил, что зацикленность США на помощи Украине и игнорирование ее проблем приведет к катастрофе, Вашингтону необходимо выступить за переговоры.

Ранее Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине.