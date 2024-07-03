Песков рассказал, планирует ли Путин встречаться с генсеком ООН на саммите ШОС

Встреча президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом представитель главы государства не исключил контакты Путина с катарской делегацией.

3 июля российский лидер прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите ШОС. Мероприятие состоится в период с 3 по 4 июля.

В тот же день в Астану прилетел генеральный секретарь ООН, который также намерен присутствовать на саммите ШОС. Кроме того, он планирует посетить Алма-Ату и провести переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

2 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Казахстане у главы государства запланирован целый ряд встреч с зарубежными коллегами. В том числе он проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и временно исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Ранее в администрации президента РФ назвали ШОС одной из основным опор нового мирового порядка.