Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, планирует ли Путин встречаться с генсеком ООН на саммите ШОС

Песков: Путин пока не намерен встречаться с генсеком ООН в рамках саммита ШОС

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Встреча президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом представитель главы государства не исключил контакты Путина с катарской делегацией.

3 июля российский лидер прибыл в столицу Казахстана для участия в саммите ШОС. Мероприятие состоится в период с 3 по 4 июля.

В тот же день в Астану прилетел генеральный секретарь ООН, который также намерен присутствовать на саммите ШОС. Кроме того, он планирует посетить Алма-Ату и провести переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

2 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Казахстане у главы государства запланирован целый ряд встреч с зарубежными коллегами. В том числе он проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и временно исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Ранее в администрации президента РФ назвали ШОС одной из основным опор нового мирового порядка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами