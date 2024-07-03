В Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает Haberler.

Инцидент произошел в районе Манавгат. Уточняется, что микроавтобус должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей в аэропорт Антальи, однако врезался в бетонный столб, из-за чего его отбросило на проселочную дорогу.

2 мая сообщалось, что два джипа для сафари столкнулись в турецкой курортной провинции Анталья. В аварии пострадали 16 человек.

1 июля РБК писало, что аэропорт турецкой Антальи с началом туристического сезона перестал справляться с большим потоком пассажиров и начал массово задерживать рейсы.

В апреле спасатели эвакуировали 128 человек после аварии на канатной дороге в Анталье в Турции.

Ранее на юго-востоке Турции произошло массовое ДТП.