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Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав: 70 человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах

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FotograFFF/Shutterstock

70 пациентов с ботулизмом продолжают лечение в стационарах, 17 из них находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«70 человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана», — отметил он.

Кузнецов заверил, что врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.

До этого сообщалось, что судебные приставы Москвы приостановили работу еще одной организации, продукты которой стали причиной вспышки ботулизма.

В июне 2024 года по всей России с ботулизмом были госпитализированы около 400 человек. Только в Москве — 227. Вспышки заболевания были зафиксированы в шести регионах. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Германии предупредили об опасности ботулизма из-за российских грибов.

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