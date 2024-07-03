Военная операция на Украине, день 861-й

8:11

Виктор Орбан сообщил, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Владимиру Зеленскому. Тем не менее премьер-министр Венгрии в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен.