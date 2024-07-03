Военная операция на Украине, день 861-й

Председатель КНР Си Цзиньпин может закончить вооруженный конфликт на Украине одним звонком президенту России Владимиру Путину, заявил в интервью Bloomberg глава Финляндии Александр Стубб.
Он считает считает, что Россия в данный момент зависит от Китая, поэтому, по его мнению, если Пекин призовет к мирному урегулированию конфликта, то Москва выполнит это.
❗️ США разрешат Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия «попытается расширить этот фронт», заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О'Брайен.
ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра и пытаются усилить оборону на западе города, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.
Украинский военный паблик Deep State при этом уточняет, что ВС РФ взяли под контроль микрорайон Канал в Часовом Яру. Это крайняя восточная часть города, которая расположена к востоку от канала Северский Донец.
Страны — члены НАТО не хотят приглашать Украину вступить в альянс из-за масштабной коррупции в стране, сообщила The Daily Telegraph.
По данным газеты, чиновник Госдепа заявил, что Киев сделал много «во имя реформ за последние два года», но для вступления в альянс необходимы дополнительные шаги.
Виктор Орбан сообщил, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Владимиру Зеленскому. Тем не менее премьер-министр Венгрии в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен.
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на $226 млн на производство ракет ATACMS, говорится в заявление министерства обороны США.
❗️Средства ПВО за ночь уничтожили 10 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей, сообщили в Минобороны РФ. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, добавили в ведомстве.