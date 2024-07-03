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Политика

Военная операция на Украине, день 861-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 861-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
В Одессе и Харькове произошли взрывы. Российские средства ПВО за ночь сбили 10 дронов над Белгородской, Брянской и Московской областями. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Владимиру Зеленскому не понравилось его предложение о прекращении огня. The Daily Telegraph выяснила, что страны – члены НАТО не хотят приглашать Украину в альянс из-за масштабной коррупции. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:42

Председатель КНР Си Цзиньпин может закончить вооруженный конфликт на Украине одним звонком президенту России Владимиру Путину, заявил в интервью Bloomberg глава Финляндии Александр Стубб.

Он считает считает, что Россия в данный момент зависит от Китая, поэтому, по его мнению, если Пекин призовет к мирному урегулированию конфликта, то Москва выполнит это.

8:34

❗️ США разрешат Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия «попытается расширить этот фронт», заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О'Брайен.

8:28

ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра и пытаются усилить оборону на западе города, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

Украинский военный паблик Deep State при этом уточняет, что ВС РФ взяли под контроль микрорайон Канал в Часовом Яру. Это крайняя восточная часть города, которая расположена к востоку от канала Северский Донец.

8:21

Взрыв произошел в Одессе, сообщило издание «Зеркало недели».

8:18

Страны — члены НАТО не хотят приглашать Украину вступить в альянс из-за масштабной коррупции в стране, сообщила The Daily Telegraph.

По данным газеты, чиновник Госдепа заявил, что Киев сделал много «во имя реформ за последние два года», но для вступления в альянс необходимы дополнительные шаги.

8:15

8:13

В Харькове ночью произошел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное».

8:11

Виктор Орбан сообщил, что его предложение о прекращении огня на Украине не понравилось Владимиру Зеленскому. Тем не менее премьер-министр Венгрии в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен.

8:07

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на $226 млн на производство ракет ATACMS, говорится в заявление министерства обороны США.

8:03

❗️Средства ПВО за ночь уничтожили 10 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей, сообщили в Минобороны РФ. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска, добавили в ведомстве.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 861-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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