Стали известны хедлайнеры фестиваля «Jazzовые сезоны»

Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17 и 18 августа. На мероприятии выступят известные артисты, среди которых Игорь Бутман, Полина Гагарина и Алексей Гуськов, отмечает пресс-служба.

«В 2024 году «Jazzовые сезоны» отмечают свой первый большой юбилей — 10 лет! Мы приготовили множество сюрпризов для наших гостей. <...> Всех секретов пока не раскрываем, но обещаем, что устроим настоящий праздник для всей семьи», — заявил худрук фестиваля Игорь Бутман.

Впервые на открытой сцене «Jazzовых сезонов» покажут театрально-музыкальный спектакль «Джаз от первого лица» с актером Алексеем Гуськовым и Московским джазовым оркестром. Также гости смогут увидеть Полину Гарину и рэпера L'One в непривычном для артистов джазовом амплуа. Помимо них, на мероприятии выступит проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и многие другие.

«Помимо насыщенной музыкальной программы на Фестивале будут представлены мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, спортивные активности, маркет и многое другое», — рассказали создатели.

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