В Подмосковье врачи извлекли из уха мужчины клеща

В подмосковном Видном врачи извлекли из уха 75-летнего пациента клеща. Об этом минздрав Московской области сообщил в своем официальном Telegram-канале «Разборчивым почерком».

Пенсионер обратился с жалобами на боль и шум в правом ухе. При осмотре врачи нашли у него клеща в ухе — он присосался прямо к барабанной перепонке. Чтобы извлечь паукообразного, медики сначала закапали перекись водорода, затем масло, дождались, пока клещ разожмет челюсти, и только потом аккуратно извлекли его, чтобы не повредить барабанную перепонку.

Поскольку пациент вовремя обратился за помощью, клещ не успел нанести вред его здоровью.

До этого в Видновской клинической больнице помогли 14-летней школьнице с похожей проблемой. Подросток жаловалась на шумы в ухе: при осмотре врачи обнаружили в ухе живую муху.

Ранее в Башкирии трехлетний мальчик целиком проглотил металлическую цепочку.