В Кремле ответили на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп мир на Украине

Президент России Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп не обсуждали достижение мира на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

2 июля Песков в ходе брифинга с журналистами не стал комментировать заявление Трампа, который пообещал завершить конфликт на Украине за один день, если он выиграет выборы.

До этого в ходе теледебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах завершит боевые действия на Украине еще до инаугурации. Он отметил, что Вашингтону не следует расходовать средства на этот конфликт.

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