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В Кремле рассказали о нерешенных проблемах между РФ и Турцией

Песков: у РФ и Турции есть нерешенные проблемы, но есть и воля их урегулировать

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MGIMO360 TV/YouTube

Нерешенные проблемы сохраняются в отношениях Российской Федерации и Турецкой Республики, однако у руководства обеих стран есть политическая воля для их урегулирования. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что там, где идет большая работа и осуществляется широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно появляются разные проблемы, и это абсолютно нормальный рабочий процесс.

Также Песков добавил, что согласованный визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится, как только удастся согласовать график.

Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудит с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоящий визит в Турцию.

24 июня глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в республике ждут с визитом Путина.

Дипломат напомнил, что глава Турции Эрдоган ранее приглашал российского коллегу, речь шла конкретно о его прибытии в республику. Министр напомнил, что сначала в России были выборы, потом — в Турции. Фидан не исключил, что в ближайшие дни лидеры вернутся к обсуждению этого вопроса.

Ранее Путин раскрыл роль Эрдогана в заключении зерновой сделки.

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