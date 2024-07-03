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В ФСБ раскрыли, как француз выпытывал у госслужащих военные сведения

ФСБ: француз Винатье собирал у госслужащих военные сведения в ущерб России

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иностранным агентом), задержанный за уклонение от обязанностей иностранного агента, собирал в России сведения военного характера, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе своих визитов в Москву фигурант установил многочисленные контакты с представителями научного и экспертного сообщества (военные эксперты, социологи, политологи, экономисты), а также государственными служащими.

Обвиняемый собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России.

В ходе допроса Винатье признал вину в полном объеме. Суд арестовал его до 5 августа.

23 июня отбывающий в России 16-летний срок по делу о шпионаже американец Пол Уилан призвал власти США принять решительные меры, чтобы вернуть на родину его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Бывший морской пехотинец США призвал заполнить тюрьму Гуантанамо чиновниками из РФ, арестовать российских шпионов, а также сделать все, что заставит Кремль вернуть арестованных американцев.

Ранее Байден рассказал о своем восхищении задержанным в РФ журналистом.

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