В Минкульте одобрили идею о дресс-коде для артистов на концертах

Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила в Telegram-канале, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах.

«В адрес региональных органов властей в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», — заявили в ведомстве.

В Минкульте отметили, что одежда артистов является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия. Ведомство понимает, что некоторые наряды музыкантов способны вызвать отклик у неравнодушных граждан.

4 июня стало известно, что депутат Филатова предложила Минкульт РФ обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. С этой инициативой парламентарий выступила после того, как в Уфе раскритиковали выступление певицы Ольги Бузовой.

Позднее ее идею поддержал певец Филипп Киркоров. Он заявил, что артисты должны подстраиваться, поскольку живут в непростое время.

Ранее Сердючка отказался участвовать в концерте в поддержку ВСУ.