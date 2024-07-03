Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минкульте одобрили идею о дресс-коде для артистов на концертах

В Минкультуры РФ поддержали идею о введении дресс-кода для артистов

close
100%
Пресс-служба Министерства культуры России

Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила в Telegram-канале, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах.

«В адрес региональных органов властей в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», — заявили в ведомстве.

В Минкульте отметили, что одежда артистов является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия. Ведомство понимает, что некоторые наряды музыкантов способны вызвать отклик у неравнодушных граждан.

4 июня стало известно, что депутат Филатова предложила Минкульт РФ обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. С этой инициативой парламентарий выступила после того, как в Уфе раскритиковали выступление певицы Ольги Бузовой.

Позднее ее идею поддержал певец Филипп Киркоров. Он заявил, что артисты должны подстраиваться, поскольку живут в непростое время.

Ранее Сердючка отказался участвовать в концерте в поддержку ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами