Названы лучшие игроки чемпионата Европы — 2024

Бывший российский футболист Эдуард Мор заявил, что считает полузащитника сборной Испании Родри и Тони Кросса, который выступает за сборную Германии, лучшими футболистами на чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Первый — Тони Кроос, который заканчивает футбольную карьеру, но играет просто фантастически. Он руководит игрой сборной Германии, отдает точные передачи в атаку, что достойно уважения. Второй — Родри из сборной Испании, пусть он и играет ближе к обороне. Однако его влияние на команду трудно переоценить. Он находится всегда в той точке, где нужно команде», — заявил Мор.

Сборные Германии и Испании встретятся между собой на стадии четвертьфинала чемпионата Европы. Игра состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На групповом этапе Испания одержала три победы в трех матчах — над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Алабанией (1:0). На стадии 1/8 финала испанские футболисты уверенно обыграли соперников из Грузии — 4:1.

Германия на групповом этапе одержала победы над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также сыграла вничью со Швейцарией (1:1). В первом матче плей-офф страна-хозяйка турнира одолела Данию — 2:0.

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