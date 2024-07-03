Стюарды избили болельщика на матче чемпионата Европы — 2024

Стюарды избили болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Португалии и Словении. Видеозапись инцидента была опубликована на странице Record Portugal в социальной сети Х.

Причина произошедшего неизвестна.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении в рамках 1/8 финала турнира, игра состоялась на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал.

В матче четвертьфинала Португалия сыграет с Францией, которая на стадии 1/8 финала одолела Бельгию. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Криштиану Роналду.