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ФАС выдала предупреждение крупнейшим российским операторам связи

ФАС выдала предупреждение МТС, «Мегафон» и «Билайн» за взимание доплаты в Крыму

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение крупнейшим российским операторам связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» за взимание доплаты при нахождении абонента в Республике Крым и Севастополе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя», — говорится в публикации.

Уточняется, что с 1 января текущего года для операторов мобильной связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории полуострова и Севастополя без взимания доплаты на уровне домашнего региона.

До этого принадлежащий «Ростелекому» оператор связи Tele2 решил осенью отменить роуминг на территории Крыма и Севастополя. Оператор уже приступил к настройкам биллинга и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими. По приезде на полуостров клиент Tele2 будет автоматически регистрироваться в сети оператора «Миранда».

Ранее россиянам назвали причины резкого подорожания мобильной связи.

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