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В РФ планируют выпустить пиво, названное в честь автомобиля

«Ъ»: холдинг «Объединенные пивоварни» хочет выпустить пиво «Москвич»

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Depositphotos

Холдинг «Объединенные пивоварни», созданный на базе российских активов нидерландской компании Heineken, намерен выпустить пиво с названием «Москвич». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации).

В материале уточняется, что зарегистрированная в Санкт-Петербурге группа компаний — не единственная среди тех, кто планирует назвать свой алкогольный напиток в честь производимых в Москве автомобилей. Еще весной 2023 года заявку на присвоение аналогичного товарного знака своим пиву, соку, коктейлям и сидру подал завод «Москвич». Однако, по информации журналистов, регистрация этого прошения еще не завершена.

Как сказал независимый эксперт рынка Алексей Небольсин, сейчас у «Объединенных пивоварен» нет права продавать флагманские напитки нидерландского бренда. Речь идет о пиве Heineken и Amstel.

В связи с этим руководство холдинга пытается как можно скорее придумать новый бренд, который будет пользоваться спросом у населения. Специалист подчеркнул, что в противном случае группа компаний рискует потерять свою долю в продажах.

При этом владелец бренд-агентств Kaufman Станислав Кауфман посчитал выпуск пива «Москвич» неудачной идеей. Причина заключается в том, что употребление алкоголя и вождение несовместимы друг с другом.

В свою очередь, совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский не исключил, что названное в честь автомобилей пиво будет пользоваться популярностью в российской столице. Но для его продвижения в регионах «Объединенным пивоварням» придется вложить немало средств в рекламу, резюмировал он.

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