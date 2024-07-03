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Умер сценарист «Бонни и Клайда» и «Крестного отца»

Скончался американский сценарист Роберт Таун

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Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский киносценарист Роберт Таун скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Смерть Тауна подтвердил его представитель, не называя причины ухода автора из жизни.

Таун был соавтором сценариев фильмов «Бонни и Клайд» и «Крестный отец» — ему на переработку отдали уже готовые сценарии этих фильмов, к которым у продюсеров и режиссеров были претензии. Он также создал сценарии фильмов «Последний наряд», «Китайский квартал» и «Шампунь». За каждую из этих картин он был номинирован на «Оскар», но получил статуэтку только за «Китайский квартал» Романа Полански.

Кроме того, Роберт Таун участвовал в создании сценариев фильмов «Дни грома» и «Миссия: невыполнима».

22 июня 2024 года Роберт Таун заявил, что полностью написал сценарий предстоящего приквела картины «Китайский квартал». Сериальную версию фильма должен снимать Дэвид Финчер для Netflix.

«Работая с такой природной стихией, как Дэвид Финчер, иногда приходится умерять гордыню — но это всегда поучительно», — говорил он.

Ранее умерла пионер фотореализма Одри Флэк.

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