Большинство европейцев против отправки своих военных на Украину

Аналитический центр »Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) провел опрос, согласно которому подавляющее большинство населения стран Европы выступает против отправки своих военных на Украину. Результаты исследования сообщает РИА Новости.

В Болгарии против отправки своих военных на Украину выступает 90% населения, в Греции – 85%, в Германии – 81%, в Италии – 80%, в Швейцарии – 78%, в Чехии – 72%, в Нидерландах – 70%, в Польше, Испании и Франции – 69%, в Эстонии – 67%, в Великобритании – 66%, в Португалии – 60%, в Швеции – 54%.

Отмечается, что в опросе участвовали 19 566 человек. Он проводился в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине.

В конце мая журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину. По данным издания, балтийские чиновники опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на фронте.

В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта. Что страны Балтии и Польша говорили об отправке военных ранее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эстония не смогла отправить саперов на Украину.