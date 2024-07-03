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Большинство европейцев против отправки своих военных на Украину

ECFR: большинство жителей Европы против отправки своих военных на Украину

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Mindaugas Kulbis/AP

Аналитический центр »Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) провел опрос, согласно которому подавляющее большинство населения стран Европы выступает против отправки своих военных на Украину. Результаты исследования сообщает РИА Новости.

В Болгарии против отправки своих военных на Украину выступает 90% населения, в Греции – 85%, в Германии – 81%, в Италии – 80%, в Швейцарии – 78%, в Чехии – 72%, в Нидерландах – 70%, в Польше, Испании и Франции – 69%, в Эстонии – 67%, в Великобритании – 66%, в Португалии – 60%, в Швеции – 54%.

Отмечается, что в опросе участвовали 19 566 человек. Он проводился в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине.

В конце мая журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину. По данным издания, балтийские чиновники опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на фронте.

В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта. Что страны Балтии и Польша говорили об отправке военных ранее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эстония не смогла отправить саперов на Украину.

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Операция на Украине
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