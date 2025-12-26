В МВД рассказали о мошенничестве со страховками

В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей ОСАГО и КАСКО

Мошенники от лица страховых компаний создают сайты-двойники по продаже ОСАГО и КАСКО, а также сами рассылают фишинговые ссылки в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве рассказали, что преступники делают схожий дизайн сайтов страховых компаний, подделывают QR-коды, а также массовую рекламу.

В случае оплаты со стороны жертвы мошенники присылают поддельные электронные версии полисов ОСАГО и КАСКО.

В МВД предупредили, что если вы купили поддельную страховку, то следует незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.

До этого директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова рассказала, что в предпраздничный период на рынке труда появляется множество временных вакансий, однако параллельно растет и число мошеннических предложений. Чаще всего такие объявления рассылаются через мессенджеры от имени известных брендов с обещаниями быстрого и высокого заработка.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.