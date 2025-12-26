Россиянам рассказали, как без стресса прийти в форму после праздников

Врач Одерий: после длинных праздников нельзя садиться на жесткие диеты и детокс

О том, почему после длительных застолий не стоит прибегать к жестким диетам и изнуряющим тренировкам и как вернуться в привычный ритм без стресса, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

По словам специалиста, после праздников у многих возникает желание срочно «брать себя в руки», что нередко сопровождается мыслями о жестких диетах, интенсивных тренировках и «детоксе». Однако именно такой подход чаще всего мешает восстановлению, а не помогает ему.

Как пояснила Одерий, если после праздничных дней человек замечает прибавку в весе, паниковать не стоит. В большинстве случаев речь идет не о наборе жировой массы, а о задержавшейся в организме жидкости, заполненных запасах гликогена — энергетического резерва, последствиях избыточного потребления соли и углеводов, а также последствиях сбившегося режима сна.

«Хорошая новость заключается в том, что большая часть «праздничных» килограммов уходит сама в течение одной-двух недель при возвращении к привычному распорядку. Резкие меры в этот момент лишь создают дополнительный стресс и ухудшают контроль аппетита», — отметила врач.

Она подчеркнула, что стремление срочно «очиститься» или «перезапустить» организм обычно приводит к обратному результату. Жесткие диеты провоцируют сильное чувство голода, повышают риск срывов и перееданий и формируют негативное отношение к еде. С точки зрения науки быстрое «очищение» не ускоряет восстановление, а, наоборот, мешает выработать устойчивые здоровые привычки.

«Начинать восстановление после праздников стоит с налаживания режима. Сон и регулярное питание являются основой здоровья и хорошего самочувствия. Даже без кардинальных изменений в рационе нормализация режима приводит к ощутимым результатам: снижается тяга к сладкому и становится проще контролировать порции», — продолжила Одерий.

Также врач обратила внимание на важность отказа от крайностей. В медицине, по ее словам, нет понятия «вредные продукты» — есть лишь продукты, которые испортились, вызывают аллергию или содержат загрязнители. После праздников важно не запрещать себе любимые блюда, а вернуть структуру питания: есть регулярно, в одно и то же время, включать в каждый основной прием пищи источник белка и добавлять овощи и продукты с клетчаткой.

Еще один важный момент — умение слушать свое тело. Главным ориентиром, по словам эндокринолога, должно быть чувство насыщения, а не подсчет калорий. Рацион, богатый белком и клетчаткой, помогает избежать переедания, поддерживать стабильный уровень энергии и постепенно вернуться к привычному весу.

Отдельное внимание врач уделила физической активности. По ее словам, не нужно пытаться «сжигать» праздничную еду в спортзале, особенно если нет привычки регулярно заниматься. Достаточно начать с ежедневных прогулок, легких силовых упражнений и постепенного возвращения к привычной активности. Регулярная двигательная активность улучшает чувствительность к инсулину, поднимает настроение и не перегружает организм.

Кроме того, важно проявить терпение. Организм не обязан «прийти в форму» за неделю. С точки зрения эндокринологии, самый безопасный и эффективный путь — это постепенное возвращение к здоровым привычкам, а не резкие перемены.

Врач также отметила, что в ряде случаев после праздников стоит не садиться на диету, а обратиться к специалисту. Поводом для консультации могут стать сильная, непреходящая усталость, выраженные стойкие отеки, постоянная непреодолимая тяга к еде, скачки артериального давления или общее ухудшение самочувствия.

Ранее врач объяснила, почему мы переедаем в Новый год и как этого избежать.