Мошенники придумали схему с продажей «премиальных» елок

В России появилась мошенническая схема с продажей «премиальных» елок. Об этом сообщила РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Воронина.

Праздничные акции и подарки являются идеальным прикрытием для киберпреступников, а в предновогоднее время их активность увеличивается, рассказала юрист.

«Одна из самых распространенных схем мошенников — «елки премиум качества по низким ценам», — сказала Воронина.

Она пояснила, что злоумышленники создают сайт по продаже елок, который выглядит как обычный интернет-магазин. Покупатель при вводе номера телефона получает сообщение со ссылкой для подтверждения покупки, где нужно ввести данные карты. В результате деньги списываются, а связь с продавцом пропадает.

Член союза юристов-блогеров рекомендовала проверять домен сайта или адрес электронной почты, а также подчеркнула, что настоящие организации никогда не просят вводить данные карты на сторонних сайтах.

